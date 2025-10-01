Meloni | Gioia per il via libera alla festa di San Francesco
"Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell'approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco Patrono d'Italia". A dirlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni ricorda che "il Governo ha appoggiato convintamente l'iter della proposta, che ha raccolto e fatto suo l'appello lanciato un anno fa da Davide Rondoni, poeta e Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del Poverello d'Assisi". Il premier sottolinea che la proposta ha avuto un sostegno bipartisan ed è passata con voto "pressoché unanime". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
