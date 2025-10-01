Meloni agli attivisti della Flotilla | Ora insistere è da irresponsabili
La questione mediorientale, però, non sarà l'unica discussa nel vertice. I Paesi membri dovranno infatti tirare le somme sulla possibile risposta alla Russia di Vladimir Putin, dopo le incursioni aeree che sono state registrate in queste settimane. Anche su questo tema, il Presidente del Consiglio sembra avere le idee chiare: "Dobbiamo avere sangue freddo, non dobbiamo rispondere alle provocazioni, ma dobbiamo attrezzarci". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: meloni - agli
Ricostruzione Ucraina, Meloni: “Agli investitori italiani dico, non abbiate paura”
“Il Sud locomotiva del Paese”. Videomessaggio di Meloni agli Industriali di Napoli
Migranti, Schlein: “Meloni chieda scusa agli italiani per costi cpr Albania”
In volo sulla capitale danese blindata per il Consiglio europeo. Oggi arriva Meloni. Le istruzioni agli aerei: «Carburante extra per restare in quota in caso di emergenza» - facebook.com Vai su Facebook
#ultimora Meloni si perde durante un'escursione nei boschi e dà la colpa agli ambientalisti https://lercio.it/meloni-si-perde-durante-unescursione-nei-boschi-e-da-la-colpa-agli-ambientalisti/?utm_source=twitter&utm_medium=social… - X Vai su X
Flotilla verso Gaza, tensione in alto mare. Meloni: “Sofferenze palestinesi non sono priorità per attivisti” - La Marina israeliana si prepara a prendere il controllo in alto mare di oltre 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla (GSF), entrate nel raggio di ... Secondo pupia.tv
Flotilla, Meloni agli attivisti: "Non insistere con iniziativa irresponsabile" - (LaPresse) "Penso che in questa fase di un equilibrio che è estremamente delicata, di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com