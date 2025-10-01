Meloni a Flotilla | Insistere in questa fase è irresponsabile

AGI - "Insistere in questa fase è irresponsabile". Mentre la  Flotilla  continua la navigazione verso  Gaza,  Giorgia Meloni  si rivolge agli attivisti della missione  umanitaria  rinnovando l'invito a fermarsi e ricordando l'appello del presidente della Repubblica,  Sergio Mattarella. "La  Spagna  sta facendo come l' Italia ", sostiene la presidente del Consiglio. "La cosa importante è il  sostegno europeo " al piano di  Trump  per la  pace  nella  Striscia, rimarca da  Copenaghen  a margine del vertice Ue informale. Netta la replica della Global Sumud Flotilla. "Siamo noi che chiediamo a istituzioni di essere responsabili perché la legge, non solo non vale per tutti, ma non esiste più", le parole della portavoce Maria Elena Delia Per Giorgia Meloni "in questa fase di un  equilibrio  che è estremamente delicato di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha dei margini, secondo me, di  pericolosità  e di  irresponsabilità, io continuo a non capirlo", dice la premier. 🔗 Leggi su Agi.it

