Meloni a Flotilla | Insistere in questa fase è irresponsabile
AGI - "Insistere in questa fase è irresponsabile". Mentre la Flotilla continua la navigazione verso Gaza, Giorgia Meloni si rivolge agli attivisti della missione umanitaria rinnovando l'invito a fermarsi e ricordando l'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La Spagna sta facendo come l' Italia ", sostiene la presidente del Consiglio. "La cosa importante è il sostegno europeo " al piano di Trump per la pace nella Striscia, rimarca da Copenaghen a margine del vertice Ue informale. Netta la replica della Global Sumud Flotilla. "Siamo noi che chiediamo a istituzioni di essere responsabili perché la legge, non solo non vale per tutti, ma non esiste più", le parole della portavoce Maria Elena Delia Per Giorgia Meloni "in questa fase di un equilibrio che è estremamente delicato di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha dei margini, secondo me, di pericolosità e di irresponsabilità, io continuo a non capirlo", dice la premier. 🔗 Leggi su Agi.it
