Melissa Vettore porta in scena Prima Facie | quando il teatro diventa coscienza
Un monologo intenso che unisce arte e impegno civile, aprendo un dialogo profondo tra palco e società. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Prima Facie – Prima Nazionale a Roma! Dal successo internazionale di Suzie Miller, un'opera che parla di consenso, giustizia e cambiamento. Prima Facie di Suzie Miller Con Melissa Vettore Traduzione Margherita Mauro Regia Daniele Finzi Pa
