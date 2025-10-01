Meghan Markle paura per il papà dopo il sisma nelle Filippine | Non riesce a camminare

Thomas Markle, padre dell'ex attrice e duchessa del Sussex Meghan Markle, si trova bloccato nel suo appartamento al 19° piano di un grattacielo nelle Filippine dopo il violento terremoto che ha colpito la parte centrale del Paese, causando almeno 69 morti e più di 140 feriti. A confermare la notizia è stata la sorellastra di Meghan, Samantha Markle, che in un post su X ha dichiarato: " Mio padre è bloccato al 19° piano di un edificio nelle Filippine dopo un violento terremoto, non riesce a camminare ed è intrappolato ". Un nuovo inizio diventato un incubo. Thomas Markle, 80 anni, si era trasferito all’inizio del 2024 nella vivace isola di Cebu, nel Sud-est asiatico, con il figlio Thomas Jr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

