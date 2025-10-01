Meghan Markle paura per il papà dopo il sisma nelle Filippine | Non riesce a camminare
Thomas Markle, padre dell'ex attrice e duchessa del Sussex Meghan Markle, si trova bloccato nel suo appartamento al 19° piano di un grattacielo nelle Filippine dopo il violento terremoto che ha colpito la parte centrale del Paese, causando almeno 69 morti e più di 140 feriti. A confermare la notizia è stata la sorellastra di Meghan, Samantha Markle, che in un post su X ha dichiarato: " Mio padre è bloccato al 19° piano di un edificio nelle Filippine dopo un violento terremoto, non riesce a camminare ed è intrappolato ". Un nuovo inizio diventato un incubo. Thomas Markle, 80 anni, si era trasferito all’inizio del 2024 nella vivace isola di Cebu, nel Sud-est asiatico, con il figlio Thomas Jr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: meghan - markle
Harry e Meghan Markle licenziano altri membri del loro staff: «Devono risparmiare per pagare il mutuo della villa a Montecito»
Ricordi royal: quando Kate Middleton e Meghan Markle finsero di essere amiche a Wimbledon
Re Carlo non aiuta Harry e Meghan Markle: loro licenziano sei persone
Harry d'Inghilterra e Meghan Markle allontanano le voci di crisi con un tenero bacio (i più maliziosi dicono a favore di camera) durante la cerimonia degli Invictus Games, evento sportivo... - facebook.com Vai su Facebook
Tra ascolti in caduta e critiche feroci, Meghan Markle gioca la carta dei figli: Archie e Lilibet compaiono sul set della sua serie per tentare di salvarla dal flop. Ma la strategia convince sempre meno (persino Harry). - X Vai su X
Meghan Markle, paura per il papà dopo il sisma nelle Filippine: "Non riesce a camminare" - L’80enne, che si era trasferito a Cebu per ricominciare, non riesce a camminare. Scrive ilgiornale.it
Meghan Markle, il padre Thomas intrappolato in casa per il terremoto nelle Filippine. «È bloccato al 19° piano, non riesce a camminare» - Il padre di Meghan Markle è "intrappolato" nel suo appartamento nelle Filippine dopo il violento terremoto che ha colpito la zona centrale del Paese provocando oltre 60 ... Segnala msn.com