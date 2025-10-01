Meghan Markle il padre intrappolato al 19° piano

Dramma per il padre di Meghan Markle, ex attrice americana e duchessa di Sussex nonché moglie del principe Harry. Pare che Thomas Markle, 80 anni, sia rimasto intrappolato nel suo appartamento nelle Filippine dopo il terremoto che ha devastato il Paese provocando oltre 60 morti e decine di feriti. L'uomo si era trasferito nella vivace isola di Cebu, nelle Filippine, con il figlio Thomas Jr all'inizio di quest'anno nel tentativo di ricominciare una nuova vita dopo un periodo piuttosto complicato.  A confermare la notizia è stata sua figlia, sorellastra di Meghan, Samantha Markle. Che su X ha scritto: "Mio padre è bloccato al 19° piano di un edificio nelle Filippine dopo un violento terremoto, non riesce a camminare ed è intrappolato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

