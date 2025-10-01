Mega piantagione di marijuana nascosta in un uliveto arrestato un pensionato a Borgo Parrini
Scoperta una piantagione di marijuana del valore di 3 milioni di euro nella zona di Borgo Parrini. La guardia di finanza ha arrestato a Partinico un pensionato di 65 anni accusato dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti oltre che di furto aggravato di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: mega - piantagione
Isola, scoperta mega piantagione di cannabis: un arresto https://quotidianodelsud.it/calabria/crotone/cronache/criminalita/2025/09/12/isola-scoperta-mega-piantagione-di-cannabis-un-arresto… - X Vai su X
BARBIANELLO 28/09/2025: Piantagione di cannabis in casa. Denunciato un 30enne. https://www.vogheranews.it/wp/2025/09/barbianello-28-09-2025-piantagione-di-cannabis-casa-denunciato-33enne/ - facebook.com Vai su Facebook
Maxi piantagione di marijuana scoperta a Partinico tra gli ulivi, un arresto - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo e sequestrato una piantagione con 1. blogsicilia.it scrive
Piantagione di marijuana scovata ad Acerra, contadino finisce nei guai - Una serra artigianale nascosta tra la vegetazione e coltivata con 70 piante di marijuana, alte in media due metri. Segnala internapoli.it