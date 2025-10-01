Mega piantagione di marijuana nascosta in un uliveto arrestato un pensionato a Borgo Parrini

Scoperta una piantagione di marijuana del valore di 3 milioni di euro nella zona di Borgo Parrini. La guardia di finanza ha arrestato a Partinico un pensionato di 65 anni accusato dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti oltre che di furto aggravato di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

