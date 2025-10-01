Medvedev punito per scarso impegno ma era infortunato | la decisione ufficiale dopo le polemiche
Daniil Medvedev penalizzato per ‘mancanza di impegno’ al China Open 2025: l’ATP ammette l’errore e lo scagiona dopo la semifinale contro Tien. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: medvedev - punito
Medvedev punito per scarso impegno dall’arbitro: “Cosa ti dovrei dire? Se parlo vengo squalificato”
Medvedev punito per scarso impegno dall’arbitro: “Cosa ti dovrei dire? Se parlo vengo squalificato” - Il russo a causa di problemi fisici, crampi, in campo si trascinava, il giudice di sedia lo ha ammonito per ... fanpage.it scrive
Medvedev 'show': crampi, warning e litigio con l'arbitro all'Atp di Pechino contro Tien - Nel video la ricostruzione di quanto accaduto nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino tra Tien e Medvedev. Scrive sport.sky.it