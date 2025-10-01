Medioriente | Pd verso astensione su risoluzione piano Trump in Aula

Roma, 1 ott. (LaPresse) – Il gruppo del Pd va verso un voto di astensione in Aula sulla risoluzione della maggioranza che riguarda il sostegno al piano Trump sul Medio Oriente. È quanto emerge dalla riunione congiunta dei gruppi dem in corso alla Camera in vista delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani su Gaza in programma domani in Parlamento. La proposta di astensione sul piano Usa è stata illustrata dalla segretaria Elly Schlein all’inizio dell’assemblea. La premier Giorgia Meloni aveva auspicato un “voto compatto” di tutti i partiti per sostenere il piano Usa e “dimostrare che la pace la si vuole costruire davvero”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Pd verso astensione su risoluzione piano Trump in Aula

In questa notizia si parla di: medioriente - verso

Le tariffe Usa spingono i Paesi di Medioriente e Nord Africa verso altri mercati

Medioriente. #Israele avvisa la popolazione di #Gaza: “Evacuate verso Khan Younis”. Un attacco sarebbe imminente. #Tg1 Francesca Capovani - facebook.com Vai su Facebook

Medioriente. #Israele avvisa la popolazione di #Gaza: “Evacuate verso Khan Younis”. Un attacco sarebbe imminente. #Tg1 Francesca Capovani - X Vai su X

Medioriente all’indietro verso pagine cupe di storia - Il Paese che deve difendersi, l’unica democrazia del Medio Oriente, ha colpito la capitale Doha per eliminare il gruppo dirigente di Hamas e soprattutto la direzione politica incaricata di trattare ... Da ecodibergamo.it

Medioriente, Ruotolo (PD): a Gaza deportazioni di massa, è tempo di azioni concrete - “Le notizie che arrivano da Gerusalemme sono gravissime: l’esercito israeliano ha ordinato a ospedali, medici e organizzazioni umanitarie di prepararsi all’evacuazione forzata della popolazione civile ... Scrive partitodemocratico.it