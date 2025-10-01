Mediobanca Melzi d’Eril in pole position con Grilli
La decisione non è ancora definitiva, ma ormai un ticket di nomi pare essersi imposto su tutti gli altri. I vertici di Mps, infatti, hanno lavorato molto intensamente nelle ultime ore e hanno praticamente chiuso per l'ex ministro dell'Economia e manager di Jp Morgan, Vittorio Grilli, che dovrebbe aggiudicarsi la presidenza esecutiva della nuova Mediobanca. Il suo è un nome di prestigio internazionale ed è il raccordo perfetto per un istituto che vuole aumentare il suo peso specifico nell'investment banking e nella gestione patrimoniale. Grilli sarebbe un presidente esecutivo, con un ruolo diverso rispetto a quello più marginale ricoperto dall'ex presidente di Mediobanca, Renato Pagliaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mediobanca - melzi
Mediobanca, rush finale per la nomina del nuovo CEO, in pole Mulone, Melzi d’Eril e Pascuzzi, tramonta l'ipotesi Vinci
Mediobanca, accordo sui vertici. Grilli e Melzi d’Eril in pole position
Melzi d’Eril verso #Mediobanca. L’ad di #Anima in pole per il ruolo di ceo grazie alle sue capacità gestionali - X Vai su X
Grilli sarà presidente di Mediobanca, testa a testa tra Mulone e Melzi d’Eril per il ruolo di ad https://www.repubblica.it/economia/2025/09/30/news/grilli_sara_presidente_di_mediobanca_testa_a_testa_tra_mulone_e_melzi_d_eril_per_il_ruolo_di_ad-4248793 - facebook.com Vai su Facebook
Mediobanca, accordo sui vertici. Grilli e Melzi d’Eril in pole position - In pole position, per la guida di Piazzetta Cuccia ci sarebbero ora l’ex ministro dell’Economia, Vittorio Gril ... Secondo msn.com
Mps-Mediobanca, si apre il cantiere integrazione. Grilli-Mulone in pole per il vertice - Oggi a Siena il primo incontro con i top manager di Mediobanca. Secondo msn.com