Mediobanca Melzi d’Eril in pole position con Grilli

La decisione non è ancora definitiva, ma ormai un ticket di nomi pare essersi imposto su tutti gli altri. I vertici di Mps, infatti, hanno lavorato molto intensamente nelle ultime ore e hanno praticamente chiuso per l'ex ministro dell'Economia e manager di Jp Morgan, Vittorio Grilli, che dovrebbe aggiudicarsi la presidenza esecutiva della nuova Mediobanca. Il suo è un nome di prestigio internazionale ed è il raccordo perfetto per un istituto che vuole aumentare il suo peso specifico nell'investment banking e nella gestione patrimoniale. Grilli sarebbe un presidente esecutivo, con un ruolo diverso rispetto a quello più marginale ricoperto dall'ex presidente di Mediobanca, Renato Pagliaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

