Mediobanca accordo sui vertici Grilli e Melzi d’Eril in pole position

di Antonio Troise Conto alla rovescia per il nuovo vertice di Mediobanca dopo la conquista da parte di Mps. In pole position, per la guida di Piazzetta Cuccia ci sarebbero ora l’ex ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, presidente corporate e investment banking di Jp Morgan per l’area Emea, e Alessandro Melzi d’Eril, ad di Anima. Al primo sarebbe affidata la poltrona di presidente, al secondo quella di amministratore delegato al posto di Alberto Nagel. Sul dossier è impegnata anche la società di consulenza Korn Ferry e sui due nomi si sarebbe registrato, ieri, un ampio consenso fra i soci e il management del Monte dei Paschi di Siena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
