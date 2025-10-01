Medico del Garibaldi aggredito in terapia intensiva rinvio a giudizio per gli indagati
L’ospedale Garibaldi di Catania rende noto che è stato richiesto il rinvio a giudizio delle persone coinvolte nella violenta aggressione messa in atto il 3 luglio del 2024 all'interno del reparto di terapia intensiva del nosocomio etneo. Secondo quanto accertato dagli organi inquirenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Aggressione in Terapia intensiva al Garibaldi di Catania: rinvio a giudizio per i presunti responsabili. L’azienda si costituisce parte civile - Minuti di violenza in un luogo dedicato alla cura: nella Terapia intensiva del Garibaldi Centro di Catania un medico era stato aggredito, arredi sfasciati e attività interrotta. Come scrive lasicilia.it