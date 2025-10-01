Medici obesità | Passo storico la prima legge al mondo su prevenzione e cura
Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - La legge sull'obesità, attesa da tempo, "rappresenta un passo storico e un deciso passo avanti per la salute pubblica, considerata l'allarmante crescita dei numeri e delle complicanze dell'obesità in Italia e nel mondo". Così la Società italiana dell'obesità (Sio) in una nota, commentando l'approvazione della prima normativa al mondo sulla prevenzione e la cura di questa patrologia. L'assemblea del Senato, questa mattina, ha infatti votato il Ddl contenuto nell'atto della Camera dei deputati n.741 della XIX Legislatura del 28 dicembre 2022, riguardante 'Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità', in precedenza approvata dalla Camera, che ha come promotore e primo firmatario l'onorevole Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio e presidente dell'Intergruppo parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: medici - obesit
Sanità, accordo storico in Regione. Medici di base nelle Case di Comunità: "Così più servizi e meno attesa" - Dopo dodici anni dall’ultima intesa, la Regione ha firmato il nuovo accordo integrativo con i medici di medicina generale, che la giunta ... Segnala lanazione.it
Ddl montagna, Spelgatti 'un passo storico per l'Italia' - "Con l'approvazione definitiva al Senato della legge per la montagna, l'Italia compie un passo storico verso il riconoscimento del valore strategico delle nostre terre alte". Da ansa.it