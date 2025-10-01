Medici e luci sulla Palestina | presidi a Reggio Calabria a sostegno del popolo in guerra

Reggiotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di mobilitazioni per la Palestina domani 2 ottobre  a Reggio Calabria.Si parte alle ore 12 all'Ospedale Morelli con il Presidio contro il genocidio e l'emergenza umanitaria e sanitaria a Gaza. Si proseguirà la sera alle 21 con Luci sulla Palestina. In programma il flash mob a Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: medici - luci

La Romanina di nuovo senza veli: “Politici, medici e battaglie civili. Ecco la mia Firenze a luci rosse”

medici luci palestina presidiMedici e luci sulla Palestina: presidi a Reggio Calabria a sostegno del popolo in guerra - Si parte alle ore 12 all'Ospedale Morelli con il Presidio contro il genocidio e l'emergenza umanitaria e sanitaria a Gaza. Riporta reggiotoday.it

medici luci palestina presidi“Luci sulla Palestina”: i sanitari brianzoli in presidio per Gaza - Flash mob giovedì 2 ottobre alle 21 davanti al San Gerardo di Monza, all'ospedale di Desio e a quello di Vimercate. Si legge su mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Medici Luci Palestina Presidi