Medici di famiglia concorso flop Alla prova solo 306 su 600 iscritti | I giovani non sono interessati

Medicina generale, concorso flop in Lombardia per la "scuola" di formazione. "Contrariamente alle previsioni - spiega Anna Pozzi, segretaria di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Milano - oggi si sono presentati solo 306 colleghi alle prove per l'accesso al corso regionale di formazione in medicina generale, su oltre 600 che si erano iscritti". I posti disponibili in regione Lombardia quest'anno sono 390 e "purtroppo - prosegue Pozzi - non verranno coperti tutti. Temiamo inoltre che dei 306 che hanno partecipato al concorso qualche decina, al momento della scelta definitiva, opterà per altre strade: stimiamo che alla fine saranno poco più di 250 i medici che intraprenderanno realmente questo percorso, circa 140 in meno rispetto al fabbisogno regionale per i prossimi 3 anni".

