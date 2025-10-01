Medici di base il test d’ingresso fa ancora flop | solo 304 candidati

IN REGIONE. Erano 601 iscritti, si è presentata la metà. Marinoni: la tendenza non cambia perché la professione resta poco attrattiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

