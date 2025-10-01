McLaren Racing passa sotto il pieno controllo di Mumtalakat per 4,1 miliardi di dollari

McLaren Racing è passata sotto il pieno controllo dei suoi due principali azionisti, il fondo sovrano del Bahrain Mumtalakat e l’emiratino CYVN Holdings. La cessione delle quote residue da parte di investitori finanziari come MSP Sports Capital e Ares ha chiuso un’operazione da circa 4,1 miliardi di dollari, che segna un punto di svolta nella storia del team di Woking. I dettagli dell’acquisizione della McLaren Racing. La trattativa ha messo fine a una fase di capitale frammentato e governance articolata. Zak Brown, CEO del team, ha confermato che l’operazione è completata, chiarendo che McLaren Racing entra così in una fase di proprietà semplificata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

