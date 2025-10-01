McKennie Koopmeiners e in attacco Juve così in campo contro il Villarreal

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Tudor si prepara alla sfida contro gli spagnoli: ecco le probabili scelte del tecnico della Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McKennie, Koopmeiners e in attacco... Juve, così in campo contro il Villarreal

Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO

mckennie koopmeiners attacco juveProbabili formazioni Villarreal Juve: le possibili scelte di Tudor per la sfida di Champions League in programma stasera - Probabili formazioni Villarreal Juve, le ultime per stasera: McKennie in mediana con Locatelli, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di David Poche ore alla grande sfida di Champions League e Igor Tudor h ... Scrive juventusnews24.com

mckennie koopmeiners attacco juveVillarreal-Juventus, le probabili formazioni della partita di Champions - Per il match di mercoledì alle 21 contro il Villarreal, Tudor non ha convocato Bremer e Thuram: in difesa Kalulu insieme a Gatti e Kelly, a centrocampo c'è McKennie con Locatelli. Segnala sport.sky.it

