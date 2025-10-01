McDonald’s apre un nuovo ristorante a Messina 50 posti di lavoro disponibili

Messinatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Messina (zona Papardo) e cerca 50 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda.Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Messina del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di ottobre. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

