Una crescita dell’occupazione del 50% negli ultimi cinque anni e la concreta prospettiva di nuove assunzioni. Lo stabilimento spezzino di Mbda forse non è mai stato così florido. A fare il punto sul sito, noto dagli addetti ai lavori come “casa dell’anti-nave” per via dello sviluppo e della produzione dei missili antinave Teseo Mk2Evo e Marte Er, è Lorenzo Mariani, Executive group director sales & business development e Managing director di Mbda Italia, nel giorno in cui il principale consorzio europeo costruttore di missili ha presentato Harpax, nuova famiglia di loitering munition (munizioni circuitanti; ndr). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mbda, nuove assunzioni in vista. Mariani traccia gli obbiettivi: "Ricadute anche per l’indotto"

