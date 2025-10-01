Mbappè compra il Kairat in due mesi | lo scenario è spaventoso

Il divario choc tra i salari dei due club, che si sono sfidati proprio ieri in Champions, impazza sul web: il francese potrebbe acquistarli in pochi mesi Il Real Madrid ha calpestato il Kairat Almaty con un 5-0 che sa di lezione, e al centro di tutto c’è Kylian Mbappé, che con la sua tripletta ha ricordato a tutti quanto sia abissale la differenza tra una gigante e un’outsider. Una gara che fa da promemoria su come il denaro riscriva, sempre di più, le regole del calcio. Per il Kairat, campione in Kazakistan e orgoglio di una nazione che sogna in grande, è stata un’altra umiliazione cocente, dopo il 4-0 incassato a Lisbona contro lo Sporting. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

