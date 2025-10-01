Maxi-processo alla mafia barcellonese le ultime mosse della difesa
Un capitolo cruciale si sta scrivendo al Tribunale di Messina, dove si avvia verso la sua conclusione il maxi-processo contro la mafia barcellonese. Ieri si è celebrata l'udienza del maxiprocesso scaturito dall'indagine della Procura Antimafia di Messina che a giugno del 2024 ha portato a 112. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
