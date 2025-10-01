Maxi pale eoliche la guerra del vento arriva a Roma Progetto in bilico la decisione sarà del governo
Nella giornata di martedì (30 settembre) si è giocato un nuovo round in quella che ormai è soprannominata come la “guerra del vento”. Resta in forte bilico il progetto di realizzare a Badia del vento, ai confini tra Romagna e Toscana, il nuovo impianto eolico: il progetto prevederebbe la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: pale - eoliche
La “marcia” delle pale eoliche sulla Valnerina: “Aree non idonee, archiviare questi progetti insostenibili”
La “marcia” delle pale eoliche sulla Valnerina, un coro di “no” per il progetto “Energia Montebibico”
Incendio nella Marsica, fuoco minaccia pale eoliche
MAFIA, TENTACOLI SU EOLICO E DROGA "Ci sono cose grandi sotto, i soldi delle pale eoliche e della droga". L'asse tra Foggia, San Severo e Gargano dietro il duplice omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Dalle pale eoliche alle barriere anti-sabbia: la soluzione cinese - X Vai su X
"No a maxi-pale eoliche sul nostro territorio" - GUALDO TADINO – Un documento unitario, preparato dai consiglieri comunali di minoranza, riguardante "Progetti eolico comprensorio Gualdo Tadino - Secondo lanazione.it
Guerra sull’eolico: la Regione Emilia Romagna pronta al ricorso al Tar contro la Toscana - La Regione Emilia Romagna si prepara a fare ricorso al Tar, insieme agli altri enti coinvolti (la Provincia, i comuni confinanti) per fermare il progetto ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it