Maxi-operazione dei Carabinieri tra Caserta e Napoli | 10 arresti per traffico di droga

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatari del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

