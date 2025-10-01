Maxi esercitazioni di droni | in arrivo Cold Start cosa succede in Asia

Una nuova esercitazione militare nel cuore dell'Asia. Sempre organizzata dall' India, che ha appena terminato con successo l'operazione Jal Prahar 2025 per affinare la sinergia tra Marina ed esercito nell'ambito di eventuali operazioni anfibie. È iniziato il conto alla rovescia per Cold Start, una mega manovra che si svolgerà nella prima settimana di ottobre nel Madhya Pradesh e che coinvolgerà esercito, Marina e l'Aeronautica militare di Delhi. L'obiettivo? Testare i droni e i sistemi anti-droni, ovvero gli stessi dispositivi utilizzati nel corso dei recenti scontri transfrontalieri con il Pakistan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maxi esercitazioni di droni: in arrivo Cold Start, cosa succede in Asia

