Maxi divieti per la studentessa del corteo | Non può nemmeno prendere un treno

Milanotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due anni non potrà stazionare vicino a ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e locali in generale presenti in diverse zone di Milano. Per un anno non potrà accedere alla Stazione Centrale, non potrà prendere da lì treni e metro, nemmeno dalle aree limitrofe. “Non può nemmeno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Studentessa indagata per scontri corteo pro Gaza: non potrà avvicinarsi alla stazione Centrale. Cosa rischia se non rispetta divieti

