Maxi corteo contro Pedemontana | strade chiuse e dove passerà la manifestazione
Sabato 4 ottobre Monza ospiterà il maxi corteo contro Pedemontana. Una manifestazione di protesta contro la realizzazione della maxi autostrada organizzata dai gruppi Ferma Ecomostro D Breve, Comitato per la Difesa del Territorio, Coordinamento No Pedemontana, Suolo Libero e alla quale si sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - pedemontana
Il maxi corteo per dire no a Pedemontana
Passa il maxi corteo contro Pedemontana: tutte le strade chiuse (fino a stasera)
Monza-News.it. . La Pedemontana torna a dividere la Brianza: sabato 4 ottobre a Monza un maxi corteo intitolato “Fermare Pedemontana – Riprogettiamo insieme una nuova Brianza”. Partenza alle 15 dalla stazione, con 15 Comuni del Vimercatese che h - facebook.com Vai su Facebook
Il maxi corteo di protesta che attraverserà Monza è stato patrocinato da 15 Comuni https://ift.tt/cl0uVJ9 https://ift.tt/EqgidZp - X Vai su X
Maxi corteo a Monza, 15 Comuni uniti contro Pedemontana: “Un’opera inutile” - Il 4 ottobre maxi corteo a Monza contro Pedemontana: 15 Comuni patrocinano la protesta. Lo riporta monza-news.it
Corteo contro il biodigestore: "Non vogliamo diventare la periferia della mondezza" - Sabato 13 settembre alle ore 17:00 da via di Casal Selce partirà un nuovo corteo per protestare contro l’inizio dei lavori per il biodigestore. Come scrive romatoday.it