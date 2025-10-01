Maxi colpo di fortuna al 10eLotto | centrato un premio da 100mila euro

Lo scorso fine settimana, ad Arco, c’è sicuramente chi ha avuto più di un motivo per festeggiare. Tra le vie del centro e i bar della cittadina dell’Alto Garda, qualcuno ha scoperto infatti che il proprio conto corrente stava per ricevere un inaspettato e sostanzioso regalo: un balzo verso l’alto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it