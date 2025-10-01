Maxi blitz antidroga dei carabinieri di Ravenna tre i nove arrestati anche uno spacciatore residente a Rimini

E' scattato all'alba di mercoledì un maxi blitz dei carabinieri di Ravenna che hanno disarticolato un imponente traffico di stupefacenti e che ha coinvolto anche Rimini. I militari dell'Arma hanno eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare, di cui una ha interessato un cittadino tunisino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - antidroga

Blitz antidroga con 14 arresti, anche Chieti tra le questure impegnate nell’operazione 'Grandsons'

Blitz antidroga nell'Ascolano: video

Blitz antidroga in Campania e Calabria, 40 indagati

Ventimiglia, blitz antidroga nella città di confine: arrestato uomo con oltre 60 grammi di cocaina in casa Secondo le stime, sul mercato illegale un grammo di cocaina di qualità medio-alta può raggiungere il valore di circa 80 euro - facebook.com Vai su Facebook

Blitz antidroga a Barbanella: arrestato spacciatore. Ovuli di eroina nascosti anche nel retto - Il Giunco - X Vai su X

TUTTI I NOMI. Maxi blitz antidroga nel Casertano: sgominate due piazze di spaccio, 10 ARRESTI - L’operazione ha rappresentato un colpo importante ai sodalizi criminali locali, che avevano trasformato alcune aree del comune in veri e propri hub per la vendita al dettaglio di cocaina e altre sosta ... Come scrive casertace.net

Blitz antidroga a San Felice a Cancello: 20 arresti, compare anche Giuseppe Guadagnino vittima dell'alluvione - Operazione antidroga questa mattina all'alba a San Felice a Cancello, eseguita dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Maddaloni agli ordini del capitano ... Come scrive ilmattino.it