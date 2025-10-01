Maxi avviso Asmel 2025 | Scadenza prorogata al 15 ottobre
Controlli rafforzati dei Carabinieri tra Valle dell’Irno e Valle del Sabato: arresti, sequestri di droga e misure cautelari eseguite. 01.10.2025 – Slitta al 15 ottobre 2025, ore 12.00, il termine per presentare domanda al Maxi Avviso per entrare nei 37 elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni ASMEL. Una proroga di due settimane, concessa dopo le numerose richieste sia da parte degli Enti che degli stessi candidati, che offre ai partecipanti un tempo aggiuntivo per completare correttamente la domanda. La procedura, introdotta dal DL Reclutamento, consente ai Comuni di assumere da 37 profili professionali: dai tecnici agli amministrativi, fino a psicologi, farmacisti, assistenti sociali, ingegneri, idraulici, muratori, elettricisti e giardinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
