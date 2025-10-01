Maxi avviso Asmel 2025 | Scadenza prorogata al 15 ottobre

Controlli rafforzati dei Carabinieri tra Valle dell’Irno e Valle del Sabato: arresti, sequestri di droga e misure cautelari eseguite. 01.10.2025  – Slitta al  15 ottobre 2025, ore 12.00, il termine per presentare domanda al  Maxi Avviso  per entrare nei  37 elenchi di idonei  alle  assunzioni  nei  Comuni ASMEL. Una proroga di due settimane, concessa dopo le numerose richieste sia da parte degli Enti che degli stessi candidati, che offre ai partecipanti un tempo aggiuntivo per completare correttamente la domanda. La procedura, introdotta dal DL Reclutamento, consente ai Comuni di assumere da  37 profili professionali: dai tecnici agli amministrativi, fino a psicologi, farmacisti, assistenti sociali, ingegneri, idraulici, muratori, elettricisti e giardinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

