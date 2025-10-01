Maurizio Rebuzzini e il giallo della morte Denunciato il figlio del critico fotografico

Milano, 1 ottobre 2025 – Domenica mattina, siamo in piazza Duca d’Aosta. Un uomo chiama il 112 per segnalare di aver smarrito il cellulare. Due carabinieri della stazione Porta Garibaldi intervengono davanti alla Centrale e lo aiutano a cercare lo smartphone svanito nel nulla. Maurizio Rebuzzini morto: la telefonata del figlio e i lividi sul collo che fanno pensare a un omicidio Quella persona, stando a quanto risulta al Giorno, era Filippo Rebuzzini, il figlio quarantaquattrenne di Maurizio, il notissimo critico fotografico trovato in fin di vita il 17 settembre sul ballatoio del suo studio in via Zuretti 2A e deceduto al Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maurizio Rebuzzini e il giallo della morte. Denunciato il figlio del critico fotografico

Le indagini sul giallo di Maurizio Rebuzzini: la chiamata del figlio alle 18.34, l’allarme al 112 otto minuti dopo

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento

Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio

MilanoPaviaTV - Canale78 La morte di Maurizio Rebuzzini, 74 anni, giornalista e critico fotografico, resta ancora avvolta nel mistero. Il suo corpo agonizzante era stato scoperto lo scorso 17 settembre dal figlio Filippo nello studio di via Zuretti, a pochi passi dal - facebook.com Vai su Facebook

Molti media definiscono Maurizio Rebuzzini, morto qualche giorno fa a Milano, “fotografo”. Come dire che Achille Bonito Oliva, visto che si occupa d’arte, è “pittore”. Rebuzzini invece era uno storico e docente universitario. Troppo faticoso distinguere? - X Vai su X

Maurizio Rebuzzini e il giallo della morte. Denunciato il figlio del critico fotografico - Denuncia per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e diffida a divulgare il filmato registrato nei confronti di Filippo Rebuzzini, il primo a soccorrere il padre agonizzante e a tentare un massaggi ... Lo riporta ilgiorno.it

Chi era Maurizio Rebuzzini: una vita per la fotografia, il giallo della morte a Milano - Docente, giornalista ed editore, Rebuzzini ha fondato la rivista FOTOgraphia e formato generazioni di studiosi. Si legge su affaritaliani.it