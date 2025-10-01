Mattia Bellucci si impone in due set contro Adam Walton e approda al 2° turno di Shanghai
Missione compiuta per Mattia Bellucci. Il n.64 del ranking si è imposto nel primo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina) contro l’australiano Adam Walton (n.77 ATP) col punteggio di 7-6 (6) 6-1 in 1 ora e 25 minuti di partita. Dopo un primo parziale lottato e deciso al tie-break in favore del tennista italiano, nel secondo parziale non c’è stata storia e il lombardo in 31? ha completato l’opera. Bellucci, quindi, approda al secondo round dove affronterà il ceco Tomas Machac (n.20 del seeding). Nel primo set sono i turni al servizio a farla da padroni. Il giocatore tricolore si affida tanto alle rotazioni mancine per mettere in difficoltà il suo avversario e aprirsi il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
