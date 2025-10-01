Mattia Agostinacchio firma con la EF Education-EasyPost e passerà tra i professionisti nel 2026
Mattia Agostinacchio ha raggiunto un accordo con la EF Education-EasyPost, firmando un contratto pluriennale (è ignota al momento la durata precisa) che gli consentirà di debuttare tra i professionisti già nel 2026. Il giovane talento valdostano comincerà la sua nuova avventura nei prossimi mesi con la squadra statunitense cimentandosi nel ciclocross, disciplina in cui si è laureato campione del mondo juniores lo scorso febbraio, per poi affrontare la prossima stagione su strada alternandosi tra il team di sviluppo della EF e la compagine World Tour. “ Quest’anno è stato fantastico. Sono contento di come ho gareggiato e di alcune delle mie vittorie e dei miei risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
