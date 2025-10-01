Matteo Berrettini cede lottando a Mannarino Il romano saluta subito Shanghai
Si ferma subito il cammino di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Shanghai. Il sorteggio non era stato benevole con l’azzurro, che si è trovato ad affrontare il francese Adrian Mannarino, che sta giocando molto bene in queste ultimi mesi sul cemento e che quando è in giornata come oggi può fare male a tantissimi giocatori. Alla fine il transalpino, numero 60 del mondo, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 7-6 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Una buona prova comunque quella di Berrettini, sicuramente sul piano fisico, con il romano che ha comunque tenuto abbastanza bene il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
