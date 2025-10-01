Matteo Azzali al Grande Fratello | Non sono qui per fare il pagliaccio e minaccia di lasciare la Casa

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Azzali minaccia l'addio al Grande Fratello dopo sole 24 ore: "Non sono qui per fare il pagliaccio". Il pugile 47enne contro il clima goliardico della casa: "Voglio dare l'esempio, non fare cori da stadio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Azzali al Grande Fratello 2025

matteo azzali grande fratelloCHI È MATTEO AZZALI, CONCORRENTE GRANDE FRATELLO/ Lavoro, età, fidanzata - Matteo Azzali, chi è il concorrente del Grande Fratello: ex pugile, dopo un grave infortunio ha smesso di combattere e cominciato a insegnare ... Secondo ilsussidiario.net

