Matteo Azzali al Grande Fratello | Non sono qui per fare il pagliaccio e minaccia di lasciare la Casa
Matteo Azzali minaccia l'addio al Grande Fratello dopo sole 24 ore: "Non sono qui per fare il pagliaccio". Il pugile 47enne contro il clima goliardico della casa: "Voglio dare l'esempio, non fare cori da stadio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: matteo - azzali
Matteo Azzali al Grande Fratello 2025
Il primo concorrente scelto per il Grande Fratello è stato già in televisione: ecco chi è Matteo Azzali
Il primo concorrente del nuovo Grande Fratello? E' il parmigiano Matteo Azzali
Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2025, da Anita Mazzotta a Matteo Azzali, da Omer Elomari a Francesca Carrara a Giulio - X Vai su X
Grande Fratello, il nuovo concorrente Matteo Azzali era stato protagonista tempo fa di una caso di cronaca: cosa gli è successo Ecco perché il nuovo inquilino della Casa aveva già fatto parlare di sé - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Azzali non ce la fa più, la minaccia nella notte: “Lascio il Grande Fratello” - Matteo Azzali minaccia l’addio al Grande Fratello dopo sole 24 ore: “Non sono qui per fare il pagliaccio”. Scrive fanpage.it
CHI È MATTEO AZZALI, CONCORRENTE GRANDE FRATELLO/ Lavoro, età, fidanzata - Matteo Azzali, chi è il concorrente del Grande Fratello: ex pugile, dopo un grave infortunio ha smesso di combattere e cominciato a insegnare ... Secondo ilsussidiario.net