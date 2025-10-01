Mattarella sul disastro di Sabaudia | Profonda costernazione

Sabaudia, 1 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso “profonda costernazione e sincera commozione per il tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica Militare impegnati in una missione addestrativa” a Sabaudia, chiedendo che ai familiari e alla Forza Armata giungano i suoi sentimenti di “cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”. Il messaggio è stato inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. Tragedia aerea al Parco nazionale del Circeo: precipita un velivolo del 70° Stormo, morti due militari Un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel territorio di Sabaudia, durante un volo di addestramento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: mattarella - disastro

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un appello forte e chiaro alla Flotilla, sottolineando l'importanza di salvaguardare il valore dell'iniziativa - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella, lieto che la pala del Carpaccio torni in Slovenia - "Carpaccio è uno degli artisti che rappresenta la profonda interconnessione tra la storia e la cultura dei nostri Paesi e sono molto lieto che proprio nei giorni scorsi, un'altra tela del Carpaccio, ... ansa.it scrive