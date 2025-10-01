Mattarella rientra al Quirinale dopo viaggio in Azerbaigian

Tv2000.it | 1 ott 2025

L’ultima tappa del viaggio in Azerbaigian del Presidente Mattarella, che rientra stasera al Quirinale. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

mattarella rientra al quirinale dopo viaggio in azerbaigian

Mattarella rientra al Quirinale dopo viaggio in Azerbaigian

In questa notizia si parla di: mattarella - rientra

