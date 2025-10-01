Mattarella | dialogo aiuta la pace Carta Onu bussola per le crisi

Roma, 01 ott. (askanews) - "Viviamo oggi più che mai in un'era di conflitti e tensioni che travalicano ampiamente i confini non soltanto nazionali e regionali, e mettono in discussione, nell'ordine globale, principi e regole universali, che pensavamo di poter dare per acquisite". Fenomeni "di vasta portata, quali il cambiamento climatico, l'avanzamento della desertificazione, la transizione energetica, il tema cruciale della sicurezza alimentare, che impongono una riflessione e un'azione concertata dell'intera comunità internazionale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo viaggio in Kazakistan, nel suo intervento all'Accademia Nazionale per la Pubblica Amministrazione di Astana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella: dialogo aiuta la pace, Carta Onu bussola per le crisi

