Mattarella | cooperare per andare avanti

11.01 "Baku e Roma sono stati crocevia di scambio e non circolavano solo merci e prodotti, ma idee, prospettive, amicizia e collaborazione". Così il Presidente Mattarella inaugurando con l'omologo Aliyev nella capitale dell'Azerbaijan l'ateneo italo-azero "Ada". Questo è "anche un messaggio alla comunità internazionale, su come si svolge la vita nel mondo, mettendo insieme capacità e non contrapponendo talenti, risorse e prospettive. Collaborare, anche sulla cultura, è il modo in cui dovrebbe procedere l'umanità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it