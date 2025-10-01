Milano, 1 ott. (askanews) - "Non a caso Baku e Roma hanno avuto una storia di essere punti di incontro, crocevia di scambio non solo di carattere commerciale, non transitavano solo merci ma circolavano idee, conoscenze, scambio di prospettive, amicizia e collaborazione. Rinnovare questo in questo modo così efficace e concreto come una comune università azero-italiana è anche un messaggio alla comunità internazionale su come si svolge la vita nel mondo mettendo insieme e non contrapponendo capacità, talenti, risorse e prospettive". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Università Ada, Azerbaijan diplomatic Academy, dove era già intervenuto nel 2018. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella a Baku: mettere insieme, non contrapporre risorse e talenti