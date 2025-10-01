Mattarella a Baku | mettere insieme non contrapporre risorse e talenti
Milano, 1 ott. (askanews) - "Non a caso Baku e Roma hanno avuto una storia di essere punti di incontro, crocevia di scambio non solo di carattere commerciale, non transitavano solo merci ma circolavano idee, conoscenze, scambio di prospettive, amicizia e collaborazione. Rinnovare questo in questo modo così efficace e concreto come una comune università azero-italiana è anche un messaggio alla comunità internazionale su come si svolge la vita nel mondo mettendo insieme e non contrapponendo capacità, talenti, risorse e prospettive". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Università Ada, Azerbaijan diplomatic Academy, dove era già intervenuto nel 2018. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mattarella - baku
Italia-Azerbaigian: Mattarella incontra comunità italiana e conclude visita a Baku
Mattarella all'università di Baku, oggi termina la visita in Azerbaijan. Secondo e ultimo giorno del viaggio del Presidente della Repubblica #ANSA - X Vai su X
Tg2. . "Tra Azerbaigian e Italia collaborazione e amicizia al massimo grado", ha detto il presidente #Mattarella atterrando a #Baku. In #Kazakhistan il capo dello Stato aveva sottolineato l'importanza del multilateralismo e delle Nazioni Unite - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella a Baku: «Mettere insieme, non contrapporre risorse e talenti» - "Non a caso Baku e Roma hanno avuto una storia di essere punti di incontro, crocevia di scambio non solo di carattere commerciale, non transitavano solo merci ma circolavano idee, ... Segnala ilmessaggero.it
Mattarella in visita all’Università “Ada” di Baku “Mettere insieme capacità, non contrapporre” / Video - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'Università "Ada" di Baku, per inaugurare le nuove facoltà nate in collaborazione con alcuni atenei italiani. Riporta italpress.com