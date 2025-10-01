Mattarella a Baku | In questa era di conflitti la collaborazione è grande esempio

La visita del presidente Mattarella in Azerbaigian. Nell’era dei conflitti l’umanità dovrebbe collaborare, ha detto il Capo dello Stato nella sua Lectio Magistralis all’università del Paese. In politica internazionale si agisce mettendo insieme e non contro, ha aggiunto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

