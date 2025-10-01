Mattarella a Baku | In questa era di conflitti la collaborazione è grande esempio

La visita del presidente Mattarella in Azerbaigian. Nell’era dei conflitti l’umanità dovrebbe collaborare, ha detto il Capo dello Stato nella sua Lectio Magistralis all’università del Paese. In politica internazionale si agisce mettendo insieme e non contro, ha aggiunto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella a Baku: “In questa era di conflitti la collaborazione è grande esempio”

In questa notizia si parla di: mattarella - baku

Italia-Azerbaigian: Mattarella incontra comunità italiana e conclude visita a Baku

Mattarella a Baku: mettere insieme, non contrapporre risorse e talenti

Mattarella a Baku dopo il Kazakistan. L’Italia rafforza le sue relazioni con Caucaso e Asia centrale

Mattarella all'università di Baku, oggi termina la visita in Azerbaijan. Secondo e ultimo giorno del viaggio del Presidente della Repubblica #ANSA - X Vai su X

Tg2. . "Tra Azerbaigian e Italia collaborazione e amicizia al massimo grado", ha detto il presidente #Mattarella atterrando a #Baku. In #Kazakhistan il capo dello Stato aveva sottolineato l'importanza del multilateralismo e delle Nazioni Unite - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Azerbaigian, Mattarella: "In questa era di conflitti la collaborazione è grande esempio" - Con l'incontro con i rappresentanti della collettività italiana a Baku si è conclusa la visita in Azerbaigian del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come scrive msn.com

Mattarella a Baku: «Paesi e leader che vogliono il benessere dei cittadini cercano la pace e concertano le scelte» - Inaugurata l'Azerbaijan Diplomatic Academy (Ada), nata dalla comune iniziativa di Baku e Roma con Sapienza, università di Bologna, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano e Luiss ... Scrive roma.corriere.it