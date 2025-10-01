Mattarella a Baku dopo il Kazakistan L’Italia rafforza le sue relazioni con Caucaso e Asia centrale

Formiche.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda giornata della Visita Ufficiale in Azerbaigian il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella assieme al Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha piantato un albero all’Università ADA – Azerbaigian Diplomatic Academy, come icona della stretta collaborazione in piedi tra le due Nazioni. Al termine dei discorsi ufficiali, Mattarella si è spostato al Cimitero dei Martiri, dove ha deposto una corona. In precedenza era stato ricevuto dal Presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, al Palazzo Presidenziale. Una prospettiva, quella del Caucaso e dell’Asia Centrale che per l’Italia è altamente significativa, sposandosi con la progettualità del governo Meloni in quelle latitudini alla voce geopolitica e relazioni bilaterali. 🔗 Leggi su Formiche.net

mattarella a baku dopo il kazakistan l8217italia rafforza le sue relazioni con caucaso e asia centrale

© Formiche.net - Mattarella a Baku dopo il Kazakistan. L’Italia rafforza le sue relazioni con Caucaso e Asia centrale

In questa notizia si parla di: mattarella - baku

Italia-Azerbaigian: Mattarella incontra comunità italiana e conclude visita a Baku

Mattarella a Baku: mettere insieme, non contrapporre risorse e talenti

mattarella baku dopo kazakistanMattarella a Baku dopo il Kazakistan. L’Italia rafforza le sue relazioni con Caucaso e Asia centrale - Nella seconda giornata della Visita Ufficiale in Azerbaigian il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella assieme al Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha piantato un alber ... Secondo formiche.net

mattarella baku dopo kazakistanMattarella in Kazakistan: “Serve dialogo tra i Paesi per mantenere la pace” - Il Presidente Mattarella, nel suo viaggio tra Kazakistan e Azerbaijan, ha sottolineato come in un momento storico segnato dai conflitti, la chiave per raggiungere una pace duratura è il dialogo tra i ... Lo riporta ildigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Baku Dopo Kazakistan