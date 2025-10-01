Mattarella a Baku dopo il Kazakistan L’Italia rafforza le sue relazioni con Caucaso e Asia centrale
Nella seconda giornata della Visita Ufficiale in Azerbaigian il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella assieme al Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha piantato un albero all’Università ADA – Azerbaigian Diplomatic Academy, come icona della stretta collaborazione in piedi tra le due Nazioni. Al termine dei discorsi ufficiali, Mattarella si è spostato al Cimitero dei Martiri, dove ha deposto una corona. In precedenza era stato ricevuto dal Presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, al Palazzo Presidenziale. Una prospettiva, quella del Caucaso e dell’Asia Centrale che per l’Italia è altamente significativa, sposandosi con la progettualità del governo Meloni in quelle latitudini alla voce geopolitica e relazioni bilaterali. 🔗 Leggi su Formiche.net
