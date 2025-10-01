matt smith condivide dei consigli preziosi nel primo trailer di the death of bunny munro

Arriverà a novembre sugli schermi televisivi la miniserie tratta dal romanzo scritto da Nick Cave e un video regala delle anticipazioni. Sky ha condiviso online il trailer della miniserie The Death of Bunny Munro, il progetto tratto dal romanzo scritto da Nick Cave che ha come protagonista Matt Smith, la star di Doctor Who e House of the Dragon. Gli episodi, negli Stati Uniti, debutteranno sugli schermi il 20 novembre. I dettagli del trailer della miniserie The Death of Bunny Munro è composto da sei puntate e mostrerà Matt Smith nel ruolo di un venditore che deve occuparsi del figlio dopo il suicidio della moglie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

