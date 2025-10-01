Matrimonio tradizionale e unioni civili | si accorciano le distanze
La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 25495 della Prima sezione civile del diciassette settembre 2025 apre all’assegno divorzile per le unioni civili. Per la prima volta i principi previsti per l’assegno di divorzio si applicano e vengono quindi validati anche per l’assegno richiesto da una delle parti dopo la fine di un’unione civile. L’unione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Unioni civili come il matrimonio: la Cassazione dice sì all'assegno di mantenimento - La giurisprudenza italiana ha compiuto un passo decisivo verso la piena equiparazione delle unioni civili al matrimonio tradizionale, sancendo un principio che molti considerano rivoluzionario: anche ... Lo riporta studiocataldi.it
