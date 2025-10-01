Matrimonio in Toscana | Luca Calvani e Alessandro Franchini Celebrano Nove Anni d’Amore

L’attore e il compagno hanno festeggiato le loro nozze con un evento di due giorni, unendo amici, famiglie e un rito intimo sotto una quercia secolare. Un Matrimonio in Due Giorni: Dalla Pizzicata al Rito Intimo Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno scelto la splendida cornice della Toscana per celebrare i loro nove anni d’amore, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Matrimonio in Toscana: Luca Calvani e Alessandro Franchini Celebrano Nove Anni d’Amore

In questa notizia si parla di: matrimonio - toscana

Il matrimonio in Toscana che fa impazzire l’Oriente: il cantante e la blogger sposi

Intrattenimento musicale al matrimonio? In Toscana accade l’impensabile e a cantare ci sono due super big: Jovanotti e Tiziano Ferro

Dentro il matrimonio di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana: «Una celebrazione della vita, fatta di amici veri, famiglie che si intrecciano e sogni che diventano realtà»

Un matrimonio in Valdichiana Senese: due bellezze in un'occasione sola Celebra l'unione con la persona che ami direttamente nella toscana del Sud! Scegli la location tra i 9 comuni della Valdichiana Senese che renderà il tuo matrimonio indimenticabile - facebook.com Vai su Facebook

Dentro il matrimonio di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana: «Una celebrazione della vita, fatta di amici veri, famiglie che si intrecciano e sogni che diventano ... - Il matrimonio sotto una quercia secolare, con Bianca, la figlia di Luca, ad aprire il corteo in raso blu, e un brindisi finale tra amici di sempre. Come scrive vanityfair.it

“Volevamo festeggiare il tratto di strada percorso e rilanciare verso un futuro di sogni condivisi”: le nozze da sogno di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana - Una cerimonia intima e una grande festa: così l'attore e il compagno hanno celebrato 9 anni d'amore in Toscana, tra fado e fuochi d'artificio ... Riporta ilfattoquotidiano.it