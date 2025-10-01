Nonostante il proliferare delle liste nozze, regalare soldi a un matrimonio continua ad essere una consuetudine molto diffusa. In effetti non c’è assolutamente nulla di sbagliato in questa decisione: anche gli esperti di galateo concordano sul fatto che sia assolutamente accettabile regalare denaro a un matrimonio, una buona notizia sia per le coppie che per gli invitati. Scrivere un biglietto sincero e inserire del denaro o un assegno in una busta richiede in effetti molto meno sforzo che comprare un regalo tradizionale, semplificando le cose per tutti. Eppure questa pratica può essere declinata anche in modo più elegante, sostituendo le banconote con delle alternative altrettanto concrete. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matrimonio, consigli per regalare soldi agli sposi in modo elegante