matrimonio a prima vista 15 anticipazioni sesta puntata

© US Warner Bros. Discovery Per le tre coppie della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista è tempo di nuovi inizi. Nel sesto episodio del docu-reality, in onda su Real Time, in prima serata, mercoledì 8 ottobre 2025, Melissa Cicciari e Matteo Conca cercano di ripartire dopo il litigio che ha eretto un muro tra di loro. Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio cercano, invece, di approfondire la loro conoscenza pur mancando tra di loro l’attrazione fisica. Infine, nascono le prime ‘scintille’ tra Luca Merlo e Roberta Murano. L’episodio è già disponibile, in anteprima, su Discovery+: ecco le  anticipazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

