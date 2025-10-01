Matarrelli nella lista Pd | Adesione di prospettiva Civici? Non mi riconosco

?La direzione provinciale, all?unanimità, valuta come un?opportunità la possibilità che nella lista possa essere accolta la candidatura di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Matarrelli nella lista Pd: «Adesione di prospettiva. Civici? Non mi riconosco»

In questa notizia si parla di: matarrelli - lista

Elezioni regionali: dal circolo di Brindisi sì a Matarrelli candidato nella lista del Pd e no al ritorno di Amati

Tutti “Insieme per Santeramo”! Ieri sono state formalizzate le cariche di segretario, eletta all’unanimità Anna Bongallino, vicesegretario Gabriele Ditoma, con un nutrito gruppo di componenti del direttivo. Questa lista civica, nata nella scorsa tornata elettorale, è - facebook.com Vai su Facebook

Toni Mattarelli candidato alle elezioni regionali: arriva il via libera dalla direzione provinciale del Pd - Dopo una riunione infuocata, terminata all'una di notte, la direzione provinciale del Pd ha dato il via libera alla candidatura, nella lista dei democratici, del sindaco di Mesagne ... msn.com scrive

Matarrelli, il sindaco di Mesagne: “Il segreto del 95%? Ascolto tutti. Cultura, turismo e scuola: così siamo guariti dalla malavita” - Oltre 14mila voti, appena il 5 per cento lasciato all’avversario e altri cinque anni di amministrazione davanti. Scrive ilfattoquotidiano.it