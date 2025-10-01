Massimo Adriatici a processo per omicidio sospeso dall’ordine degli avvocati | Leso il decoro della professione

L’ex assessore-sceriffo leghista di Voghera Massimo Adriatici, a processo per la morte di Younes El Boussettaoui con l’accusa di omicidio volontario, è stato sospeso per 3 anni dalla professione di avvocato. Secondo il Consiglio distrettuale di disciplina, Adriatici avrebbe "compromesso non solo la propria reputazione professionale, ma anche l’immagine della professione forense". 🔗 Leggi su Fanpage.it

