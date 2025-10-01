massese derby incandescente a viareggio zavatto si ferma per un problema muscolare

Ottavo di finale col botto per la Massese che questo pomeriggio allo stadio dei Pini (ore 17) affronta quel Viareggio che è il suo antagonista principale anche per il campionato. Al di là del passaggio del turno, in ogni caso importantissimo, questa sfida può rappresentare una prima prova di forza e conterà moltissimo anche per il morale delle due squadre. La Massese ci arriva dopo aver giocato forse la miglior gara della gestione Marselli anche se contro il Fucecchio non è arrivato il risultato pieno. Purtroppo non sarà della partita il difensore Matteo Zavatto che ha accusato domenica un problema muscolare e dovrà rimanere fermo per due o tre settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

